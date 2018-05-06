«Билайн» опроверг блокировку телефона участника акции протеста в Москве

Пресс-служба оператора сотовой связи «Билайн» опровергла блокировку телефонного номера одного из участников акции протеста «Он нам не царь» в Москве, сообщает РБК.

Ранее блогер Денис Стяжкин, принимавший участие в организованной оппозиционером Алексеем Навальным акции протеста на Тверской улице, заявил, что «Билайн» заблокировал его телефонный номер, объяснив это запросом правоохранительных органов.

Однако в пресс-службе «Билайна» заявили: «Вчера во время митинга в Москве «Билайн» не блокировал своих клиентов. Никаких подобных запросов нам не поступало». Сотовый оператор также напомнил, что «иногда возможны перегрузки сети, чем, возможно, и объясняются затруднения уважаемого блогера».

Относительно ответа службы поддержки о запросе правоохранительных органов ведется проверка, отметили в пресс-службе «Билайна».