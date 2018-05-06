Более 200 человек эвакуировали из-за паводка в Красноярском крае

В Красноярском крае 203 человека в поселке Ворогово Туруханского района были эвакуированы из-за подтопления. От паводка здесь пострадали 248 жилых домов.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС. По данным ведомства, уровень воды в реке Енисей повысился из-за затора в районе многоостровья. Читайте по теме

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«В поселке Ворогово происходит подтопление 248 жилых домов, в которых проживает 702 человека (207 детей), — отмечается в сообщении МЧС. — Эвакуировано из населенного пункта 203 человека».

В поселке организовано оповещение населения по громкоговорящей связи и подворовыми обходами.

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