Большая победа: Армия России водрузила флаг над оплотом боевиков в Хомсе, банды сдают оружие и технику (ФОТО, ВИДЕО)

В субботу официально российская военная полиция и ЦПВС открыли стратегически важный мост, по которому проходит дорога, соединяющая провинцию Хама и город Эр-Растан. Эта трасса была закрыта на всем протяжении войны. Открытие символизирует примирение боевиков зоны деэскалации № 2, удерживающих анклав Эр-Растан.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Анклав Растан имеет стратегическое значение, долгие годы он был золотой жилой для бандформирований, контролировавших международную трассу М5 (Алеппо-Хама-Хомс), они занимались контрабандой и вымогательством за проезд через свою территорию.

С 1 мая по настоящий день введён режим тишины и прекращения огня в районе зоны деэскалации № 2. В результате переговоров и под гарантии российских военных банды согласились оставить свои укреплённые районы во всей зоне деэскалации, а так же сдать вооружение.

По условиям переговоров все желающие могут остаться в своих домах, если сложат оружие. Они получат амнистию и начнут жизнь с чистого листа. Отказавшиеся оставаться будут переправлены в провинцию Идлиб, но члены НВФ смогут взять только личные вещи, а мужчины один автомат и два магазина.

На данный момент с боевиками обговорены условия сдачи вооружения и военной техники, организованы пункты приёма вооружения и военной техники, а также готовится депортация личного состава бандгрупп в провинцию Идлиб.

Центром по примирению враждующих сторон так же запланированы гуманитарные акции для мирного населения, освободившегося от гнёта боевиков.