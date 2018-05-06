Большая победа: Армия России водрузила флаг над оплотом боевиков в Хомсе, банды сдают оружие и технику (ФОТО, ВИДЕО)

Показать меню
Актуально
"Нэшвилл" сравнял счет в серии Кубка Стэнли с "Виннипегом" - 07:40 В скором времени появятся китайский аналоги ракет Falcon - 07:56 В скором времени появятся китайский аналоги ракет Falcon Соединения Морской пехоты ТОФ на Камчатке и в Приморье полностью укомплектованы - 08:19 Соединения Морской пехоты ТОФ на Камчатке и в Приморье полностью укомплектованы новыми БТР-82А В России может появиться новый налог для самозанятых - 08:21 В России может появиться новый налог для самозанятых Александр Дугин: Консервативная революция – либо России не будет - 08:49 Александр Дугин: Консервативная революция – либо России не будет Названы семь самых идиотских советов о сексе из женских журналов - "Спрячь в - 09:00 Названы семь самых идиотских советов о сексе из женских журналов - Пожар в Балаклее локализовали, до сих пор раздаются взрывы - 09:07 Пожар в Балаклее локализовали, до сих пор раздаются взрывы Хабенский показал фильм «Собибор» в ООН - 09:11 Хабенский показал фильм «Собибор» в ООН Госдеп США заморозил финансирование «Белых касок» - 09:12 Госдеп США заморозил финансирование «Белых касок» В ОЗХО определили дозу отравившего Скрипалей вещества - 09:12 В ОЗХО определили дозу отравившего Скрипалей вещества Мемория. Михаил Шемякин - 09:12 Мемория. Михаил Шемякин МИД РФ подсчитал доходы террористических организаций - 09:13 МИД РФ подсчитал доходы террористических организаций Захарова рассказала о "многочисленных обманах" правительства Терезы Мэй - 09:14 Захарова рассказала о Плющенко назвал фигуриста, способного прыгнуть четверной аксель раньше Ханю - 09:19 Плющенко назвал фигуриста, способного прыгнуть четверной аксель раньше Ханю Мила Кунис и Эштон Катчер поздравили Зои Салдану с получением именной звезды на - 09:26 Мила Кунис и Эштон Катчер поздравили Зои Салдану с получением именной звезды на Аллее славы В Минобороны Украины рассказали о ситуации в горящей Балаклее - 09:56 В Минобороны Украины рассказали о ситуации в горящей Балаклее Сотни юнармейских отрядов поддержали акцию детей-сирот из Самарской области - 10:07 Сотни юнармейских отрядов поддержали акцию детей-сирот из Самарской области
» » Большая победа: Армия России водрузила флаг над оплотом боевиков в Хомсе, банды сдают оружие и технику (ФОТО, ВИДЕО)

Большая победа: Армия России водрузила флаг над оплотом боевиков в Хомсе, банды сдают оружие и технику (ФОТО, ВИДЕО)


Добавлено: 06 май 2018 в 07:05, Категория: Новости на сегодня
Большая победа: Армия России водрузила флаг над оплотом боевиков в Хомсе, банды сдают оружие и технику (ФОТО, ВИДЕО)

В субботу официально российская военная полиция и ЦПВС открыли стратегически важный мост, по которому проходит дорога, соединяющая провинцию Хама и город Эр-Растан. Эта трасса была закрыта на всем протяжении войны. Открытие символизирует примирение боевиков зоны деэскалации № 2, удерживающих анклав Эр-Растан.

Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Анклав Растан имеет стратегическое значение, долгие годы он был золотой жилой для бандформирований, контролировавших международную трассу М5 (Алеппо-Хама-Хомс), они занимались контрабандой и вымогательством за проезд через свою территорию.

С 1 мая по настоящий день введён режим тишины и прекращения огня в районе зоны деэскалации № 2. В результате переговоров и под гарантии российских военных банды согласились оставить свои укреплённые районы во всей зоне деэскалации, а так же сдать вооружение.

По условиям переговоров все желающие могут остаться в своих домах, если сложат оружие. Они получат амнистию и начнут жизнь с чистого листа. Отказавшиеся оставаться будут переправлены в провинцию Идлиб, но члены НВФ смогут взять только личные вещи, а мужчины один автомат и два магазина.

На данный момент с боевиками обговорены условия сдачи вооружения и военной техники, организованы пункты приёма вооружения и военной техники, а также готовится депортация личного состава бандгрупп в провинцию Идлиб.

Центром по примирению враждующих сторон так же запланированы гуманитарные акции для мирного населения, освободившегося от гнёта боевиков.


Материалы по теме:

К режиму прекращения огня в Сирии присоединились еще пять населенных пунктов
Впервые: Конвой Минобороны прибыл в подконтрольный боевикам анклав в Хомсе (ФОТО)
Более 1000 боевиков согласились перейти на сторону Сирийской армии — репортаж РВ (ФОТО)
СРОЧНО: Армия Сирии готовится к крупномасштабной операции против ИГИЛ в Хомсе
Добавлено: 06 май 2018 в 07:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Елизавета II подарила Меган Маркл и принцу Гарри поместье

Елизавета II подарила Меган Маркл и принцу Гарри поместье

Бритни Спирс показала тренировки с Сэмом Асгари

Бритни Спирс показала тренировки с Сэмом Асгари

Церемония прощания с советским эстрадным певцом Вадимом Мулерманом прошла в Нью-Йорке

Церемония прощания с советским эстрадным певцом Вадимом Мулерманом прошла в Нью-Йорке

Россия может предотвратить новую войну «на дымящихся развалинах Сирии», — СМИ США 

Россия может предотвратить новую войну «на дымящихся развалинах Сирии», — СМИ США 

Новости России
еще новости
МЧС: пожар в ноябрьском торговом центре ликвидировали 

МЧС: пожар в ноябрьском торговом центре ликвидировали 

Навальный задержан за проведение несогласованного митинга, сообщили в МВД

Навальный задержан за проведение несогласованного митинга, сообщили в МВД

Толстой посоветовал не гадать о новом премьере, а дождаться решения Путина

Толстой посоветовал не гадать о новом премьере, а дождаться решения Путина

Акции сторонников Навального начались в городах РФ

Акции сторонников Навального начались в городах РФ

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Мама Меган Маркл дала интервью Опре Уинфри

Мама Меган Маркл дала интервью Опре Уинфри

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали музыкантов для свадьбы

Принц Гарри и Меган Маркл выбрали музыкантов для свадьбы

Краткая история селфи: от Рембрандта до Кардашьян

Краткая история селфи: от Рембрандта до Кардашьян

Шарлиз Терон не хочет быть многодетной матерью

Шарлиз Терон не хочет быть многодетной матерью

Новости политики
еще новости
Трамп расстроен: Билл Гейтс отказался стать советником по науке

Трамп расстроен: Билл Гейтс отказался стать советником по науке

Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ

Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ

Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно

Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно

Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой

Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой

Новости экономики
еще новости
Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине

Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине

Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

В России может появиться новый налог для самозанятых

В России может появиться новый налог для самозанятых

Новости общества
еще новости
В Ростове-на-Дону состоялся праздничный салют в честь 100-летия Северокавказского (Южного) военного округа

В Ростове-на-Дону состоялся праздничный салют в честь 100-летия Северокавказского (Южного) военного округа

Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые участвует в Ночи музеев

Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые участвует в Ночи музеев

Командиры кораблей ЧФ сдают экзамены на допуск к управлению кораблём

Командиры кораблей ЧФ сдают экзамены на допуск к управлению кораблём

В Астраханском авиацентре ВКС прошел День призывника

В Астраханском авиацентре ВКС прошел День призывника

Происшествия
еще новости
Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

Новости Украины
еще новости
«Учуял неладное и пошел на опережение»:скандальный Михалков резко выразился в адрес Путина

«Учуял неладное и пошел на опережение»:скандальный Михалков резко выразился в адрес Путина

В ЕС прокомментировали реакцию властей РФ на протестные митинги

В ЕС прокомментировали реакцию властей РФ на протестные митинги

Тренера «Манчестер Юнайтед» госпитализировали с инсультом

Тренера «Манчестер Юнайтед» госпитализировали с инсультом

Суд наложил арест на недвижимость сына Арсена Авакова

Суд наложил арест на недвижимость сына Арсена Авакова

Мировые новости
еще новости
NASA обнаружило невидимые буквы на свитках Мертвого моря 

NASA обнаружило невидимые буквы на свитках Мертвого моря 

Британцы придумали варить пиво из объедков 

Британцы придумали варить пиво из объедков 

Британские дипломаты попытаются укрепить альянс против Российской Федерации, - СМИ

Британские дипломаты попытаются укрепить альянс против Российской Федерации, - СМИ

В странах ЕС зaпpeтили caмыe пoпуляpныe в миpe пecтициды paди cпaceния пчeл

В странах ЕС зaпpeтили caмыe пoпуляpныe в миpe пecтициды paди cпaceния пчeл




Лента новостей
«Учуял неладное и пошел на опережение»:скандальный Михалков резко выразился в адрес Путина - 02:00 «Учуял неладное и пошел на опережение»:скандальный Михалков резко выразился в адрес ПутинаМЧС: пожар в ноябрьском торговом центре ликвидировали  - 01:49 МЧС: пожар в ноябрьском торговом центре ликвидировали Главный тренер "Зенита" Манчини пожелал Фергюсону скорейшего выздоровления - 01:35 Главный тренер Полезный блог о рынке недвижимости - 01:19 Полезный блог о рынке недвижимостиВидео британского военного самолета, окруженного 4 загадочными объектами, рассорило - 01:11 Видео британского военного самолета, окруженного 4 загадочными объектами, рассорило интернет-уфологовОтличная реклама для предпринимателя - 01:01 Отличная реклама для предпринимателяАд под Дамаском: ВКС и САА атакуют, в Ярмуке страшная вонь от сотен разлагающихся боевиков (ВИДЕО, - 01:00 Ад под Дамаском: ВКС и САА атакуют, в Ярмуке страшная вонь от сотен разлагающихся боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+)Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров - 00:35 Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метровТуктамышева: тренер Орсер – хороший вариант для Медведевой - 00:21 Туктамышева: тренер Орсер – хороший вариант для МедведевойВ Астраханском авиацентре ВКС прошел День призывника - 00:07 В Астраханском авиацентре ВКС прошел День призывникаКосмический корабль Dragon доставил грузы с МКС - 23:49 Космический корабль Dragon доставил грузы с МКСВ ЕС прокомментировали реакцию властей РФ на протестные митинги - 23:47 В ЕС прокомментировали реакцию властей РФ на протестные митингиПорошенко заявил, что не любит деньги и готов отдать жизнь за «великий народ» - 23:40 Порошенко заявил, что не любит деньги и готов отдать жизнь за «великий народ»Тренера «Манчестер Юнайтед» госпитализировали с инсультом - 23:26 Тренера «Манчестер Юнайтед» госпитализировали с инсультом
Последние новости
"Вашингтон" вышел вперед в серии плей-офф НХЛ с "Питтсбургом" - 07:33 Мама Меган Маркл дала интервью Опре Уинфри - 07:14 Мама Меган Маркл дала интервью Опре Уинфри Принц Гарри и Меган Маркл выбрали музыкантов для свадьбы - 07:14 Принц Гарри и Меган Маркл выбрали музыкантов для свадьбы Большая победа: Армия России водрузила флаг над оплотом боевиков в Хомсе, банды сдают оружие и - 07:05 Большая победа: Армия России водрузила флаг над оплотом боевиков в Хомсе, банды сдают оружие и технику (ФОТО, ВИДЕО) Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине - 06:41 Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине Восемь человек пострадали из-за взрыва в Мексике — СМИ - 06:21 Восемь человек пострадали из-за взрыва в Мексике — СМИ Самая большая угроза России: Зачем США создают вокруг РФ многофункциональную боевую систему (ВИДЕО) - 05:56 Самая большая угроза России: Зачем США создают вокруг РФ многофункциональную боевую систему (ВИДЕО) В Ростове-на-Дону состоялся праздничный салют в честь 100-летия Северокавказского (Южного) военного - 04:54 В Ростове-на-Дону состоялся праздничный салют в честь 100-летия Северокавказского (Южного) военного округа Огромный разлом появился в Новой Зеландии  - 04:42 Огромный разлом появился в Новой Зеландии  Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые участвует в Ночи музеев - 03:33 Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые участвует в Ночи музеев НХЛ пригрозила Маршанду санкциями за "неприемлемые действия" - 03:05 НХЛ пригрозила Маршанду санкциями за Трамп и Мэй обсудили торговлю, денуклеаризацию КНДР и вопросы по Ирану - 02:49 Трамп и Мэй обсудили торговлю, денуклеаризацию КНДР и вопросы по Ирану Американские самолёты провели разведку возле российских границ (КАРТА) - 02:26 Американские самолёты провели разведку возле российских границ (КАРТА)
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"