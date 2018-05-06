Центр Москвы открыли для транспорта после репетиции Парада Победы

В центре Москвы возобновлено свободное движение автотранспорта после генеральной репетиции Парада Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая в честь 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, сообщает ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) в своем твиттере.

Репетиция Парада Победы закончилась. Военная техника на месте дислокации в Мневниках. Движение свободно.

— ЦОДД (@gucodd) 6 мая 2018 г.

В сообщении говорится: «Репетиция Парада Победы закончилась. Военная техника на месте дислокации в Мневниках. Движение свободно».

В генеральной репетиции не принимали участие воздушные суда — из-за плохой погоды было принято решение пропустить этот этап репетиции праздничного парада.