Российский пропагандист, «экс-премьер-министр ДНР» Александр Бородай выступил с красноречивым заявлением о том, что Россия готовится к «большой войне».

Бородай выступил на праздновании «дня добровольца» в Москве, где также отметил, что «русские добровольцы скоро сыграют большую роль в истории РФ и Новороссии», пишет пропагандистское издание «ПолитНавигатор».

«Впереди — большие исторические события, и русские добровольцы в самое ближайшее время сыграют большую роль в судьбах нашей Родины, нашей страны. Говоря по-простому, я вам хочу сказать: „Друзья, пахнет большой войной“. Наша страна в сложном положении: угроза практически со всех сторон. Если мы ничего не сумеем сделать, если мы не сумеем выстрелить, то кто тогда что-то сумеет сделать?», — высказался кремлевский куратор ДНР.

«Не надо забывать об очень важной функции Союза добровольцев — функции мобилизационной. Россия в сложном положении, и оно не становится проще или легче. Оно становится только сложнее. Именно поэтому мы знаем, чувствуем и видим, понимаем, у нас есть все основания, чтобы полагать, что в России добровольческие силы, силы русских людей, которые могут взять в руки оружие, могут держать это оружие в руках, еще в очень серьезной степени понадобятся», — подчеркнул Бородай.