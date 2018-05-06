Экс-возлюбленная Крида ждет первенца от 64-летнего миллиардера

Экс-возлюбленная Крида - Ксения Дели ждет первенца от 64-летнего миллиардера. К слову, многие поклонники Крида считают, что именно Ксения стала главной музой для творчества Егора.

Сейчас 28-летняя модель счастлива в браке с египетским миллиардером Осамой Фати Рабах аль-Шарифом. Мужчина дарит девушке шикарные подарки, а в их паре царит гармония и взаимопонимание. Ксения часто опубликовывает фото со своим избранником, а недавно она поделилась снимком, на котором виден её округлившийся животик. Подписчики манекенщицы стали активно поздравлять её с "интересным положением".

До того, как выйти замуж за миллиардера, Дели встречалась с Егором Кридом, а ранее модели приписывали роман с Джастином Бибером на съемках клипа «What Do You Mean?».