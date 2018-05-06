Это Украина: в Киеве ночью прогремел взрыв (ФОТО)

В ночь с пятого на шестое мая в одном из районов Киева — Петропавловской Борщаговке прогремел взрыв, пострадал мужчина.

Об этом сообщает ряд городских изданий.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 23:10. Оказалось, что на причале возле озера сдетонировало некое взрывное устройство — предположительно граната. Пострадавшего в результате взрыва мужчину госпитализировали.

По какой причине произошел взрыв — неизвестно. Возле места взрыва всё залито кровью, сам пострадавший детали происшествия пока не прояснил.