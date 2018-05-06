Ева Лонгория устроила пижамную вечеринку в честь будущего ребенка

Розалин Санчес, Энн Уинтерс, Ева Лонгория, Дениза Тонтц

43-летняя Ева Лонгория, которая вот-вот впервые станет мамой, вчера, 5 мая, устроила baby shower — вечеринку в честь своего будущего малыша. Принять участие в празднике звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" (Desperate Housewives) пригласила Мелани Гриффит, Элизабет Бэнкс, Розалин Санчес, Софию Буш и других знаменитостей.

Вечеринку Лонгория решила сделать тематической и попросила всех гостей прийти в пижамах. Надо сказать, что к просьбе актрисы многие подошли весьма ответственно и пришли на праздник в удобной домашней одежде и одежде для сна. Сама же Ева появилась на мероприятии в нежном кружевном белом платье в пол и выглядела очень счастливой.

Фото из Instagram Мелиссы ФумероМелани Гриффит, Ева Лонгория, Элизабет Бэнкс

Специально для праздника были изготовлены печенья с надписью "малыш Бастон" (Хосе Антонио Бастон — супруг актрисы и отец ее будущего ребенка. — Прим. ред.), а также специальные футболки для плюшевых медведей с теми же словами. Сама же территория была украшена желтыми воздушными шарами в виде букв Baby Baston.

Поделилась звезда и первыми подарками, которые получила от своих гостей. Особенно ей понравились торт в виде подгузников и мягкие игрушки, которые наверняка придутся по душе и ее малышу.

Розалин Санчес и Ева ЛонгорияФото из Instagram Кена ПэйвсаФото из Instagram Кена Пэйвса

Фото из Instagram Евы ЛонгорииФото из Instagram Евы ЛонгорииЕва Лонгория