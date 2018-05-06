Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые участвует в Ночи музеев

Показать меню
Актуально
Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на - 04:48 Загадочные символы, невидимые без специального оборудования, обнаружили на свитках Мертвого моря ученые NASA «Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии - 06:00 «Метки Бога»: таинственные линии обнаружены в лесах Удмуртии Украина и США должны собрать общую группу по делу Манафорта, - Луценко - 06:01 Украина и США должны собрать общую группу по делу Манафорта, - Луценко Запад готов финансировать миротворцев на Донбассе. Но это не те миротворцы - 06:28 Запад готов финансировать миротворцев на Донбассе. Но это не те миротворцы Марго Овсянникова не желает обманывать себя и зрителей - 06:54 Марго Овсянникова не желает обманывать себя и зрителей Бывшего главу Симферополя Бахарева обвинили в злоупотреблении полномочиями - 07:04 Бывшего главу Симферополя Бахарева обвинили в злоупотреблении полномочиями Пэрис Хилтон отпразднует свадьбу три раза - 07:12 Пэрис Хилтон отпразднует свадьбу три раза Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче - 07:12 Джей Зи и Бейонсе на баскетбольном матче ИГИЛ пытается проникнуть в Латинскую Америку, — МИД РФ - 07:19 ИГИЛ пытается проникнуть в Латинскую Америку, — МИД РФ "Нэшвилл" сравнял счет в серии Кубка Стэнли с "Виннипегом" - 07:40 В скором времени появятся китайский аналоги ракет Falcon - 07:56 В скором времени появятся китайский аналоги ракет Falcon Соединения Морской пехоты ТОФ на Камчатке и в Приморье полностью укомплектованы - 08:19 Соединения Морской пехоты ТОФ на Камчатке и в Приморье полностью укомплектованы новыми БТР-82А В России может появиться новый налог для самозанятых - 08:21 В России может появиться новый налог для самозанятых Александр Дугин: Консервативная революция – либо России не будет - 08:49 Александр Дугин: Консервативная революция – либо России не будет Названы семь самых идиотских советов о сексе из женских журналов - "Спрячь в - 09:00 Названы семь самых идиотских советов о сексе из женских журналов - Пожар в Балаклее локализовали, до сих пор раздаются взрывы - 09:07 Пожар в Балаклее локализовали, до сих пор раздаются взрывы Хабенский показал фильм «Собибор» в ООН - 09:11 Хабенский показал фильм «Собибор» в ООН
» » Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые участвует в Ночи музеев

Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые участвует в Ночи музеев


Добавлено: 06 май 2018 в 03:33, Категория: Общество
Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые участвует в Ночи музеев

Филиал Центрального военно-морского музея (ЦВММ) «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые за годы своего существования примет участие в акции «Ночь музеев» с 19 на 20 мая.

Как становятся героями, каков распорядок дня на подводной лодке, как проходит посвящение новобранцев – об этом и многом другом гостям подводной лодки Д-2 «Народоволец» расскажут настоящие морские волки, ветераны Военно-Морского Флота. Перед входом в филиал, в 19:00, 20:30 и в 22:00 пройдут ретродефиле женской моды 1940-х годов. Рядом с музее расположатся два полевых лагеря времен Великой Отечественной войны, где в 19:30, 21:00 и 22.30 состоятся реконструкции исторических боев, посвященные морским десантам военного времени. Гостей также будут ждать полевая кухня и каша и чай по-флотски.

Посетив музей, гости узнают о северных походах «Народовольца», когда летом 1933 года лодка в группе кораблей ЭОН-1 по только что построенному Беломорско-Балтийскому каналу перешла на Север, и 5 августа 1933 года вошла в состав Северной военной флотилии. В августе 1936 года «Д-2» под командованием капитана 2 ранга Л. М. Рейснера, в паре с «Д-1», посетила Новую Землю и, пройдя проливом Маточкин Шар, вышла в Карское море. Следующий поход лодка совершила к Лофотенским островам. Узнали моряки и об обеспечении радиосвязью подводной лодкой «Д-2» перелета летчика В.К. Коккинаки на самолете «Москва» из СССР в США в 1939 году.

Великую Отечественную войну экипаж Д-2 встретил на Балтийском заводе. Подводники делили тяготы блокадной зимы 1941-1942 годов с ленинградцами. Тяжелая обстановка на сухопутном фронте зимой 1941-1942 года под Ленинградом вынуждала командование флотом укреплять ряды защитников города. 15 человек из экипажа ПЛ «Д-2» во главе с комиссаром лодки Я.Т. Кощубовым были включены в состав 2-й бригады морской пехоты и защищали город. Все они пали смертью храбрых.

Подводная лодка под командованием капитана 3 ранга Р.В. Линденберга первый боевой поход совершила с 23 сентября по 4 ноября 1942 года и уже на следующие сутки угодила в противолодочную сеть. Две ночи (днем погружались, чтобы противник не обнаружил лодку) аварийная партия из 13 человек на волнении и при холодной осенней погоде освобождала лодку от стальных тросов. Освобожденная от сетей, «Д-2» прорвалась в Южную Балтику, торпедировала у о. Борнхольм транспорт «Якубус Фрицен» водоизмещением 4 090 т., а еще через пять дней атаковала конвой, в состав которого входили два железнодорожных парома, перевозивших солдат вермахта. При возвращении лодку начали преследовать противолодочные корабли: в течение четырех часов на нее было сброшено 48 глубинных бомб, но, несмотря ни на что, «Д-2» благополучно вернулась в Ленинград, где ее встречал сам главком ВМФ Николай Герасимович Кузнецов.

В послевоенный период лодка в составе Краснознаменного Балтийского флота, в 1953-1954 годах участвовала в специальных испытаниях систем микроклимата для первых атомных подводных лодок. В 1956 году «Д-2» выведена из боевого состава флота и до 1987 года использовалась как учебно-тренировочная станция и базировалась в Кронштадте.

В конце 80-х годов Правительство приняло специальное постановление о создании мемориального комплекса, посвященного героям–подводникам Великой Отечественной войны, ученым, конструкторам и судостроителям подводного флота. С 1987 по 1994 год проведены восстановительные работы на Балтийском заводе с участием ЦКБ МТ «Рубин» и Центрального военно–морского музея.

Среди «подводных музейных кораблей» России и других стран мира подводная лодка «Д-2» занимает особое место. Это отмечают многочисленные посетители и иностранные специалисты. Уникальность подлодки в том, что в период строительства ее на Балтийском заводе (1927-1931 гг.) не было электросварки, и потому люди своими глазами могут увидеть уникальный клепанный прочный корпус. Фактически все узлы и агрегаты, включая немецкий дизель МАN, воссозданы, что позволяет увидеть, прочувствовать, в каких условиях жили и несли боевые службы советские подводники.


Материалы по теме:

В Петербурге пройдет IV Коллегия музеев военно-морской направленности России
Первая австралийская подводная лодка найдена на дне у Новой Гвинеи
В Центральном военно-морском музее обсудят вопросы сохранения и популяризации историко-культурного наследия ВМФ России
В филиале Центрального военно-морского музея «Подводная лодка Д-2 „Народоволец”» начала работу выставка «Подводный флот России в произведениях художников ЦВММ».
Добавлено: 06 май 2018 в 03:33, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Василий Лановой о судьбе Героев, любви к Родине и Зое Космодемьянской

Василий Лановой о судьбе Героев, любви к Родине и Зое Космодемьянской

В Швейцарии заменили всех сотрудников банка роботами

В Швейцарии заменили всех сотрудников банка роботами

Сценарий первого эпизода сериала «Доктора Кто» продали за 6,2 тысячи фунтов стерлингов

Сценарий первого эпизода сериала «Доктора Кто» продали за 6,2 тысячи фунтов стерлингов

Трамп продает армию США. На очереди — слабые союзники

Трамп продает армию США. На очереди — слабые союзники

Новости России
еще новости
МЧС: пожар в ноябрьском торговом центре ликвидировали 

МЧС: пожар в ноябрьском торговом центре ликвидировали 

Навальный задержан за проведение несогласованного митинга, сообщили в МВД

Навальный задержан за проведение несогласованного митинга, сообщили в МВД

Толстой посоветовал не гадать о новом премьере, а дождаться решения Путина

Толстой посоветовал не гадать о новом премьере, а дождаться решения Путина

Акции сторонников Навального начались в городах РФ

Акции сторонников Навального начались в городах РФ

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Краткая история селфи: от Рембрандта до Кардашьян

Краткая история селфи: от Рембрандта до Кардашьян

Шарлиз Терон не хочет быть многодетной матерью

Шарлиз Терон не хочет быть многодетной матерью

28-летняя экс-подруга Джастина Бибера Ксения Дели ждет ребенка от 64-летнего миллиардера

28-летняя экс-подруга Джастина Бибера Ксения Дели ждет ребенка от 64-летнего миллиардера

Нонна Щукина не намерена строить отношения с Сашей Васюковичем

Нонна Щукина не намерена строить отношения с Сашей Васюковичем

Новости политики
еще новости
Трамп расстроен: Билл Гейтс отказался стать советником по науке

Трамп расстроен: Билл Гейтс отказался стать советником по науке

Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ

Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ

Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно

Безвиз не для всех: некоторых украинцев будут проверять более тщательно

Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой

Эксперт прокомментировал использование «георгиевских ленточек» в погоне за выгодой

Новости экономики
еще новости
Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

В России может появиться новый налог для самозанятых

В России может появиться новый налог для самозанятых

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Сбербанк снизил ставки по кредитам для физических лиц

Новости общества
еще новости
Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые участвует в Ночи музеев

Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые участвует в Ночи музеев

Командиры кораблей ЧФ сдают экзамены на допуск к управлению кораблём

Командиры кораблей ЧФ сдают экзамены на допуск к управлению кораблём

В Астраханском авиацентре ВКС прошел День призывника

В Астраханском авиацентре ВКС прошел День призывника

Малый ракетный корабль проекта «Каракурт» передан Минобороны России

Малый ракетный корабль проекта «Каракурт» передан Минобороны России

Происшествия
еще новости
Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

В Москве 15-летний подросток подозревается в убийстве студентки

Новости Украины
еще новости
«Учуял неладное и пошел на опережение»:скандальный Михалков резко выразился в адрес Путина

«Учуял неладное и пошел на опережение»:скандальный Михалков резко выразился в адрес Путина

В ЕС прокомментировали реакцию властей РФ на протестные митинги

В ЕС прокомментировали реакцию властей РФ на протестные митинги

Тренера «Манчестер Юнайтед» госпитализировали с инсультом

Тренера «Манчестер Юнайтед» госпитализировали с инсультом

Суд наложил арест на недвижимость сына Арсена Авакова

Суд наложил арест на недвижимость сына Арсена Авакова

Мировые новости
еще новости
NASA обнаружило невидимые буквы на свитках Мертвого моря 

NASA обнаружило невидимые буквы на свитках Мертвого моря 

Британцы придумали варить пиво из объедков 

Британцы придумали варить пиво из объедков 

Британские дипломаты попытаются укрепить альянс против Российской Федерации, - СМИ

Британские дипломаты попытаются укрепить альянс против Российской Федерации, - СМИ

В странах ЕС зaпpeтили caмыe пoпуляpныe в миpe пecтициды paди cпaceния пчeл

В странах ЕС зaпpeтили caмыe пoпуляpныe в миpe пecтициды paди cпaceния пчeл




Лента новостей
В Астраханском авиацентре ВКС прошел День призывника - 00:07 В Астраханском авиацентре ВКС прошел День призывникаКосмический корабль Dragon доставил грузы с МКС - 23:49 Космический корабль Dragon доставил грузы с МКСВ ЕС прокомментировали реакцию властей РФ на протестные митинги - 23:47 В ЕС прокомментировали реакцию властей РФ на протестные митингиПорошенко заявил, что не любит деньги и готов отдать жизнь за «великий народ» - 23:40 Порошенко заявил, что не любит деньги и готов отдать жизнь за «великий народ»Тренера «Манчестер Юнайтед» госпитализировали с инсультом - 23:26 Тренера «Манчестер Юнайтед» госпитализировали с инсультом"Если бы не наши нелепые матчи": реакция спартаковцев на чемпионство "Локомотива" - 23:21 Малый ракетный корабль проекта «Каракурт» передан Минобороны России - 23:19 Малый ракетный корабль проекта «Каракурт» передан Минобороны РоссииМужчина с ножом напал на прохожих в центре Гааги 5 мая - 23:05 Мужчина с ножом напал на прохожих в центре Гааги 5 мая«Я видел летающую тарелку», – публичное признание экс-президента Бразилии - 22:53 «Я видел летающую тарелку», – публичное признание экс-президента БразилииФК «Спартак» забронировал место в тройке лидеров чемпионата России - 22:51 ФК «Спартак» забронировал место в тройке лидеров чемпионата РоссииМВД РФ подвело итоги акции «Он нам не царь» - 22:50 МВД РФ подвело итоги акции «Он нам не царь»Пьяный военный ВСУ на БМП насмерть переехал сослуживца - 22:21 Пьяный военный ВСУ на БМП насмерть переехал сослуживца«Вежливые люди» помогли сотням «смертников» собрать чемоданы, отобрали у них оружие и выгнали из - 21:47 «Вежливые люди» помогли сотням «смертников» собрать чемоданы, отобрали у них оружие и выгнали из Ярмука (ВИДЕО)Краткая история селфи: от Рембрандта до Кардашьян - 21:40 Краткая история селфи: от Рембрандта до Кардашьян
Последние новости
Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые участвует в Ночи музеев - 03:33 Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 «Народоволец» впервые участвует в Ночи музеев НХЛ пригрозила Маршанду санкциями за "неприемлемые действия" - 03:05 НХЛ пригрозила Маршанду санкциями за Трамп и Мэй обсудили торговлю, денуклеаризацию КНДР и вопросы по Ирану - 02:49 Трамп и Мэй обсудили торговлю, денуклеаризацию КНДР и вопросы по Ирану Американские самолёты провели разведку возле российских границ (КАРТА) - 02:26 Американские самолёты провели разведку возле российских границ (КАРТА) Командиры кораблей ЧФ сдают экзамены на допуск к управлению кораблём - 02:05 Командиры кораблей ЧФ сдают экзамены на допуск к управлению кораблём «Учуял неладное и пошел на опережение»:скандальный Михалков резко выразился в адрес Путина - 02:00 «Учуял неладное и пошел на опережение»:скандальный Михалков резко выразился в адрес Путина МЧС: пожар в ноябрьском торговом центре ликвидировали  - 01:49 МЧС: пожар в ноябрьском торговом центре ликвидировали  Главный тренер "Зенита" Манчини пожелал Фергюсону скорейшего выздоровления - 01:35 Главный тренер Полезный блог о рынке недвижимости - 01:19 Полезный блог о рынке недвижимости Видео британского военного самолета, окруженного 4 загадочными объектами, рассорило - 01:11 Видео британского военного самолета, окруженного 4 загадочными объектами, рассорило интернет-уфологов Отличная реклама для предпринимателя - 01:01 Отличная реклама для предпринимателя Ад под Дамаском: ВКС и САА атакуют, в Ярмуке страшная вонь от сотен разлагающихся боевиков (ВИДЕО, - 01:00 Ад под Дамаском: ВКС и САА атакуют, в Ярмуке страшная вонь от сотен разлагающихся боевиков (ВИДЕО, ФОТО 18+) Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров - 00:35 Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"