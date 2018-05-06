Герольдмейстер РФ допустил изменение церемонии инаугурации

Председатель Геральдического совета при президенте РФ, государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов рассказал в интервью РИА Новости, что сценарий инаугурации допускает внесение изменений.

Вилинбахов отметил: «В церемонии всегда могут быть частные изменения. Но были все же принципиальные изменения. На церемониях вступления в должность Горбачева и Ельцина гости сидели в зале Дворца съездов. И, на мой взгляд, это было неправильно. Теперь все гости стоят, как и президент, который присягает на Конституции. Это было самое серьезное изменение в сценарии инаугурации».

Герольдмейстер уточнил, что хотя «сценарий является строгим, но другое дело, что само по себе искусство протокола всегда подразумевает, что если есть какие-то определенные ситуации, и если вдруг что-то по каким-то причинам не совсем так и требуются какие-то отклонения, то служба протокола всегда готова очень мягко ситуацию смикшировать».

При этом для главы государства, вступающего в должность, в церемонии инаугурации нет ничего сложного, считает Вилинбахов: «Ничего сложного нет. Но есть служба протокола, и если что-то нужно подсказать президенту, то они рядом. Их не видно, но в случае необходимости, сделают свою работу, потому что находятся рядом».

Напомним, инаугурация Владимира Путина запланирована на 7 мая. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, по сценарию церемония будет «во многом схожа с традиционной». Однако, как сообщал источник в Кремле, Путин может отказаться от проезда по Москве с кортежем.