Глава МИД Турции на русском зазывает туристов из России на курорты (ВИДЕО)

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на русском языке заявил, что ждет увеличения числа российских туристов.

«Мы хотим видеть еще больше туристов из России. Турция — очень красивая страна и Анталья — красивый город. Турецкая кухня очень вкусная», — заявил Чавушоглу в интервью телеканалу CNN Turk (на видео с 0:30).

Турцию в 2017 году посетили 4,72 миллиона российских туристов, что в 5,5 раза превышает показатель 2016 года. Россияне заняли первое место среди отдыхавших в стране иностранцев.

Как ранее заявлял президент страны Тайип Эрдоган, Турция ожидает в этом году роста числа российских туристов до шести миллионов.