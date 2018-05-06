Главный тренер "Зенита" Манчини пожелал Фергюсону скорейшего выздоровления

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини пожелал бывшему тренеру английского "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону скорейшего выздоровления.

В субботу стало известно, что 76-летний Фергюсон был госпитализирован в тяжелом состоянии и перенес операцию по поводу кровоизлияния в мозг. Операция прошла хорошо, но Фергюсону предстоит период интенсивной терапии.

"Желаю сэру Фергюсону скорейшего выздоровления. Будь сильным", – написал Манчини в своем микроблоге в Twitter.

Wishing sir Ferguson a speedy recovery. Be strong Alex!



Auguro a sir Ferguson di rimettersi presto. Tieni duro Alex!

— Roberto Mancini (@robymancio) 5 мая 2018 г.