Головкин победил Мартиросяна и защитил титулы WBC и WBA

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Казахстанец Геннадий Головкин нанес поражение представителю США Ванесу Мартиросяну и защитил титулы чемпиона мира по боксу по версиям WBC и WBA (Super) в среднем весе.

Поединок, рассчитанный на 12 раундов, состоялся в Карсоне (штат Калифорния, США) и завершился победой Головкина нокаутом во втором раунде.

Изначально Головкин должен был защищать свои титулы в бою с Саулем Альваресом, но в начале марта мексиканец сдал положительный допинг-тест на кленбутерол и был временно отстранен Атлетической комиссией штата Невада (NSAC), а поединок был отменен.

На профессиональном ринге 36-летний Головкин одержал 38 побед (34 - нокаутом) при одной ничьей. Для 32-летнего Мартиросяна это поражение стало четвертым при 36 победах (21 - нокаутом) и одной ничьей.