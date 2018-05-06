Хоккеисты сборной Германии потерпели второе поражение на ЧМ

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Серебряные призеры Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане хоккеисты сборной Германии потерпели второе поражение в двух матчах проходящего в Дании чемпионата мира, уступив в серии послематчевых буллитов команде Норвегии.

Встреча группы В, прошедшая в воскресенье в Хернинге, завершилась со счетом 5:4 (2:2, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу норвежцев. У победителей в основное время отличились Кен Андре Олимб (2-я минута), Томас Вальквае (8), Андрес Бастиансен (22) и Даниэль Сёрвик (51), а решающий буллит реализовал Матиас Треттенес. У немцев шайбы забросили Патрик Хагер (15 и 28), Марк Михаэлис (19) и Янник Зайденберг (51).

Сборная Норвегии набрала 3 очка и поднялась на четвертое место в таблице группы, а немцы, снова уступив не в основное время, с 2 очками идут на седьмой строчке.

В следующем матче турнира сборная Германии 7 мая сыграет с командой США, а сборная Норвегии 8 мая встретится с командой Финляндии.