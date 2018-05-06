Инаугурация Путина пройдет по традиционному сценарию — Песков

Торжественная процедура вступления Владимира Путина в должность президента РФ начнется в понедельник, 7 мая, в 12:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что инаугурация пройдет по традиционному сценарию. Путин отправится из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец, пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где примет присягу.

После Владимир Владимирович выйдет через Красное крыльцо БКД на Соборную площадь и посмотрит парад Кремлевского полка. На инаугурацию Путина пригласили доверенных лиц президента, представителей движений и организаций, которые помогали во время выборной кампании.