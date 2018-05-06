Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри исполнят свадебный танец под песню Уитни Хьюстон

Меган Маркл и принц Гарри

Как сообщают западные источники, есть большая вероятность того, что свой первый свадебный танец принц Гарри и Меган Маркл исполнят под песню Уитни Хьюстон I Wanna Dance With Somebody. Эта песня, как призналась в старом интервью Маркл, является для нее очень счастливой. И если пара действительно ее выберет, то в очередной раз отойдет от королевских традиций, согласно которым монаршие особы свой первый танец в качестве мужа и жены исполняют под медленные и романтичные композиции. Эта же песня, довольно быстрая и ритмичная, под такое определение совсем не подходит.

По словам инсайдеров, она задаст тон всему празднику, а весь плейлист торжества будет достаточно веселым и энергичным.

Они хотят, чтобы свадьба была веселой и отразила бы их собственные вкусы, их самих как личности, и не была такой, как это принято в королевской семье,

— сказал инсайдер.

Уже известно, что исполнять свои хиты в этот день для жениха и невесты и их гостей будут легендарные Spice Girls (ради такого события "перчинки" в очередной раз вновь воссоединятся), Coldplay, Элтон Джон и другие звезды.

К слову, и в медовый месяц будущие супруги отправятся не сразу. Отдыхать 33-летний принц Гарри и 36-летняя Меган Маркл поедут лишь в конце лета. Не будет у Меган и подружки невесты, а праздничный торт она, по словам инсайдеров, выберет тоже отнюдь не традиционный — в то время как на королевских свадьбах принято подавать к столу фруктовый десерт, Меган, вероятно, отдаст предпочтение многослойному бисквитному лакомству. Чем еще удивят нас жених и невеста, узнаем уже 19 мая, когда и состоится их бракосочетание.

Принц Гарри и Меган Маркл