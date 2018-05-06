Как тебе такое, Порошенко? Илон Маск открывает кондитерскую фабрику

Основатель компаний SpaceX, PayPal и Tesla Илон Маск заявил о намерении начать кондитерский бизнес.

«Я открываю компанию по производству сладостей, и это будет восхитительно», — написал он в микроблоге Twitter.

Отметим, что о решении начать бизнес в новой сфере Маск объявил на фоне сообщений о рекордных убытках других его компаний. Так, в конце апреля два крупнейших рейтинговых агентства Moody’s и S&P присвоили долговым обязательствам Tesla «мусорный» рейтинг, охарактеризовав бумаги как высокоспекулятивные.