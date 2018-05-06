Казаки «пороли плётками» сторонников Навального по приказу мэрии Москвы – СМИ

Митинг в Москве, организованный блогером-оппозиционером Александром Навальным, наравне с сотрудниками полиции разгоняли «казаки», сообщают СМИ.

Ряд изданий опубликовали материалы, в которых рассказали о жёсткой реакции полиции и «казаков» на прошедшую «мирную акцию» в Москве.

В день митинга на площадь пришли не только сторонники Навального, но и представители НОД, а также люди, одетые в казачью форму.

Сначала митинг проходил мирно, но через некоторое время, сторонники Навального и их противники стали провоцировать друг друга. В этот момент разнимать протестующих бросились «казаки». По данным издания «Новые Известия», люди в казачьей форме действовали жёстко, били протестующих плетями.

Издание The Bell сообщило, что «казаки» работают на мэрию Москвы. По их данным, на сайте госзакупок в 2016–2018 годах было зафиксировано три сделки на общую сумму 15,9 млн рублей, между «Центральным казачьим войском» и департаментом национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы. Кроме этого, The Bell, якобы располагает данными о том, что предметом сделок являлось обучение казаков навыкам, необходимым при осуществлении деятельности по обеспечению общественного порядка.