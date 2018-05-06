Казаки «пороли плётками» сторонников Навального по приказу мэрии Москвы – СМИ

Показать меню
Актуально
Ученые обнаружили признаки кристалла времени в детской игрушке  - 20:24 Ученые обнаружили признаки кристалла времени в детской игрушке  Велогонщик Божков признался, что совет спортдиректора принес ему победу в - 20:26 Велогонщик Божков признался, что совет спортдиректора принес ему победу в Крылатском США направили 12 истребителей F-15 на учения в Болгарию - 20:28 США направили 12 истребителей F-15 на учения в Болгарию Военнослужащие Российской армии впервые приняли участие в розыгрыше Кубка - 20:54 Военнослужащие Российской армии впервые приняли участие в розыгрыше Кубка большого шлема в Сочи Порошенко: Решительно осуждаю любые проявления антисемитизма - 21:07 Порошенко: Решительно осуждаю любые проявления антисемитизма Зои Салдана получила звезду на аллее славы - 21:12 Зои Салдана получила звезду на аллее славы Что интересного в юбилейном номере журнала Dessert Report? - 21:14 Что интересного в юбилейном номере журнала Dessert Report? Заказчик Крымского моста прокомментировал закупку оборудования в Нидерландах - 21:19 Заказчик Крымского моста прокомментировал закупку оборудования в Нидерландах В Госдуме ждут назначения Медведева новым премьером - 21:19 В Госдуме ждут назначения Медведева новым премьером Россия разгромила Францию в стартовом матче ЧМ по хоккею - 21:19 Россия разгромила Францию в стартовом матче ЧМ по хоккею Прокуратура предупредила о последствиях за участие в акции Навального - 21:19 Прокуратура предупредила о последствиях за участие в акции Навального Новые санкции США не повлияли на рост цен в России - 21:20 Новые санкции США не повлияли на рост цен в России Правительство подготовит новые изменения в закон о техосмотре - 21:20 Правительство подготовит новые изменения в закон о техосмотре Джазовую певицу нашли мёртвой после бесследного исчезновения - 21:20 Джазовую певицу нашли мёртвой после бесследного исчезновения Новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: медовый месяц - 21:26 Новые подробности свадьбы принца Гарри и Меган Маркл: медовый месяц откладывается, поцелуя на балконе не будет Пашинян уже к концу первого дня «перемирия» нарушил обещание прекратить - 21:28 Пашинян уже к концу первого дня «перемирия» нарушил обещание прекратить забастовки 44 артбригада ВСУ покинула Донбасс в полном составе вместе со всей техникой - 21:49 44 артбригада ВСУ покинула Донбасс в полном составе вместе со всей техникой (+ФОТО, ВИДЕО)
» » Казаки «пороли плётками» сторонников Навального по приказу мэрии Москвы – СМИ

Казаки «пороли плётками» сторонников Навального по приказу мэрии Москвы – СМИ


Добавлено: 06 май 2018 в 19:56, Категория: Общество
Казаки «пороли плётками» сторонников Навального по приказу мэрии Москвы – СМИ

Митинг в Москве, организованный блогером-оппозиционером Александром Навальным, наравне с сотрудниками полиции разгоняли «казаки», сообщают СМИ.

Ряд изданий опубликовали материалы, в которых рассказали о жёсткой реакции полиции и «казаков» на прошедшую «мирную акцию» в Москве.

В день митинга на площадь пришли не только сторонники Навального, но и представители НОД, а также люди, одетые в казачью форму.

Сначала митинг проходил мирно, но через некоторое время, сторонники Навального и их противники стали провоцировать друг друга. В этот момент разнимать протестующих бросились «казаки». По данным издания «Новые Известия», люди в казачьей форме действовали жёстко, били протестующих плетями.

Издание The Bell сообщило, что «казаки» работают на мэрию Москвы. По их данным, на сайте госзакупок в 2016–2018 годах было зафиксировано три сделки на общую сумму 15,9 млн рублей, между «Центральным казачьим войском» и департаментом национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы. Кроме этого, The Bell, якобы располагает данными о том, что предметом сделок являлось обучение казаков навыкам, необходимым при осуществлении деятельности по обеспечению общественного порядка.


Материалы по теме:

Полицейский пострадал во время акции Навального в Москве
Навального отпустили из полиции
В Нижнем Новгороде перед митингом Навального задержали главу его штаба Волкова
СМИ узнали о финансировании напавших на Навального казаков из бюджета
Добавлено: 06 май 2018 в 19:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Аспирин может быть опасен – ученые

Аспирин может быть опасен – ученые

Более 20 памятников и постаментов с техникой ВОВ отреставрировано военнослужащими общевойсковой армии ЗВО в ходе Единого субботника

Более 20 памятников и постаментов с техникой ВОВ отреставрировано военнослужащими общевойсковой армии ЗВО в ходе Единого субботника

Суд наложил арест на недвижимость сына Арсена Авакова

Суд наложил арест на недвижимость сына Арсена Авакова

Автомобильные фары для замены на Kia Cerato

Автомобильные фары для замены на Kia Cerato

Новости России
еще новости
Инаугурация Путина пройдет по традиционному сценарию — Песков

Инаугурация Путина пройдет по традиционному сценарию — Песков

МЧС: пожар в ноябрьском торговом центре ликвидировали 

МЧС: пожар в ноябрьском торговом центре ликвидировали 

Навальный задержан за проведение несогласованного митинга, сообщили в МВД

Навальный задержан за проведение несогласованного митинга, сообщили в МВД

Толстой посоветовал не гадать о новом премьере, а дождаться решения Путина

Толстой посоветовал не гадать о новом премьере, а дождаться решения Путина

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри исполнят свадебный танец под песню Уитни Хьюстон

Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри исполнят свадебный танец под песню Уитни Хьюстон

Звездный Instagram: снимки звезд без макияжа, подготовка к пляжному сезону и нежные фото с детьми

Звездный Instagram: снимки звезд без макияжа, подготовка к пляжному сезону и нежные фото с детьми

Ева Лонгория устроила пижамную вечеринку в честь будущего ребенка

Ева Лонгория устроила пижамную вечеринку в честь будущего ребенка

11-летняя дочь Анны Николь Смит Дэннилин посетила Kentucky Derby со своим отцом Ларри Биркхедом

11-летняя дочь Анны Николь Смит Дэннилин посетила Kentucky Derby со своим отцом Ларри Биркхедом

Новости политики
еще новости
Макрон решил

Макрон решил "войти в историю" при помощи диалога с Путиным

«Я здесь царь!»: Бумажная корона, камни и булыжники на митинге Навального

«Я здесь царь!»: Бумажная корона, камни и булыжники на митинге Навального

Трамп расстроен: Билл Гейтс отказался стать советником по науке

Трамп расстроен: Билл Гейтс отказался стать советником по науке

Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ

Президента Литвы не пригласили на инаугурацию Владимира Путина - СМИ

Новости экономики
еще новости
Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине

Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине

Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Торговая война между США и Китаем — шанс для России

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

Ситуация критическая: в Прибалтике терпят огромные убытки из-за санкций РФ

В России может появиться новый налог для самозанятых

В России может появиться новый налог для самозанятых

Новости общества
еще новости
Казаки «пороли плётками» сторонников Навального по приказу мэрии Москвы – СМИ

Казаки «пороли плётками» сторонников Навального по приказу мэрии Москвы – СМИ

Сборная ЦВО по хоккею с первой попытки вышла в плей-офф Ночной хоккейной лиги

Сборная ЦВО по хоккею с первой попытки вышла в плей-офф Ночной хоккейной лиги

В главном гарнизоне РВСН проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы

В главном гарнизоне РВСН проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы

В параде Победы примут участие более 1000 музыкантов

В параде Победы примут участие более 1000 музыкантов

Происшествия
еще новости
Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговых центрах Ноябрьска мог произойти в результате поджога

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Днепре фура протаранила 13 автомобилей, есть жертвы

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

В Таганроге жертвами крупного пожара стали два человека – СМИ

Новости Украины
еще новости
В Польской шахте нашли одного из четырех пропавших горняков

В Польской шахте нашли одного из четырех пропавших горняков

В Луганской области обесточены 11 населенных пунктов

В Луганской области обесточены 11 населенных пунктов

Появились жуткие фото жилых домов Зайцево после обстрела

Появились жуткие фото жилых домов Зайцево после обстрела

В Лиссабоне сегодня состоится церемония открытия Евровидения

В Лиссабоне сегодня состоится церемония открытия Евровидения

Мировые новости
еще новости
NASA обнаружило невидимые буквы на свитках Мертвого моря 

NASA обнаружило невидимые буквы на свитках Мертвого моря 

Британцы придумали варить пиво из объедков 

Британцы придумали варить пиво из объедков 

Британские дипломаты попытаются укрепить альянс против Российской Федерации, - СМИ

Британские дипломаты попытаются укрепить альянс против Российской Федерации, - СМИ

В странах ЕС зaпpeтили caмыe пoпуляpныe в миpe пecтициды paди cпaceния пчeл

В странах ЕС зaпpeтили caмыe пoпуляpныe в миpe пecтициды paди cпaceния пчeл




Лента новостей
Стець приглашает к себе домой гостей финала ЛЧ - 18:28 Стець приглашает к себе домой гостей финала ЛЧВ результате «кислотной атаки» в Лондоне пострадали 3 человека (ФОТО) - 18:26 В результате «кислотной атаки» в Лондоне пострадали 3 человека (ФОТО)США запретили Украине использовать Javelin в Донбассе - 18:21 США запретили Украине использовать Javelin в ДонбассеСПЧ насчитал 658 задержанных на акции оппозиции в Москве - 18:21 СПЧ насчитал 658 задержанных на акции оппозиции в МосквеTele2 объяснил сбой в работе сети во время акции протеста в Москве - 18:20 Tele2 объяснил сбой в работе сети во время акции протеста в МосквеПрезидент Литвы осталась без приглашения на инаугурацию Путина - 18:20 Президент Литвы осталась без приглашения на инаугурацию ПутинаЧисло жертв урагана в Канаде возросло до трех человек - 18:05 Число жертв урагана в Канаде возросло до трех человекВ Луганской области обесточены 11 населенных пунктов - 18:02 В Луганской области обесточены 11 населенных пунктовУкраинский чиновник скончался при задержании на взятке (ФОТО) - 17:47 Украинский чиновник скончался при задержании на взятке (ФОТО)Появились жуткие фото жилых домов Зайцево после обстрела - 17:40 Появились жуткие фото жилых домов Зайцево после обстрелаКиев заявил о возможности ракетного удара по Донбассу - 17:28 Киев заявил о возможности ракетного удара по ДонбассуСулейман Керимов попал в реанимацию в Москве - 16:52 Сулейман Керимов попал в реанимацию в МосквеПутин снял взыскание с главы Минтранспорта - 16:52 Путин снял взыскание с главы МинтранспортаАлександр Зверев победил Кольшрайбера в финале теннисного турнира в Мюнхене - 16:40 Александр Зверев победил Кольшрайбера в финале теннисного турнира в Мюнхене
Последние новости
Постпред США в ООН допустила войну с КНДР - 20:20 Постпред США в ООН допустила войну с КНДР Песков рассказал о предстоящей инаугурации Путина - 20:20 Песков рассказал о предстоящей инаугурации Путина «Оренбург» и «Крылья Советов» вышли в РФПЛ - 20:19 «Оренбург» и «Крылья Советов» вышли в РФПЛ В Лондоне троих человек облили «токсичным веществом» - 20:18 В Лондоне троих человек облили «токсичным веществом» Турция продолжит военные операции в Ираке и Сирии, — Эрдоган - 20:05 Турция продолжит военные операции в Ираке и Сирии, — Эрдоган Казаки «пороли плётками» сторонников Навального по приказу мэрии Москвы – СМИ - 19:56 Казаки «пороли плётками» сторонников Навального по приказу мэрии Москвы – СМИ Сборная ЦВО по хоккею с первой попытки вышла в плей-офф Ночной хоккейной лиги - 19:50 Сборная ЦВО по хоккею с первой попытки вышла в плей-офф Ночной хоккейной лиги В Польской шахте нашли одного из четырех пропавших горняков - 19:40 В Польской шахте нашли одного из четырех пропавших горняков В главном гарнизоне РВСН проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы - 19:14 В главном гарнизоне РВСН проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы За I квартал 2018 года россияне набрали кредитов на 1,59 трлн рублей - 19:07 За I квартал 2018 года россияне набрали кредитов на 1,59 трлн рублей Юлия Самойлова возглавила шествие «Бессмертного полка» в Лиссабоне - 19:06 Юлия Самойлова возглавила шествие «Бессмертного полка» в Лиссабоне Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри исполнят свадебный танец под песню Уитни Хьюстон - 18:56 Инсайдер: Меган Маркл и принц Гарри исполнят свадебный танец под песню Уитни Хьюстон "Бордо" победил "Сент-Этьен" в матче чемпионата Франции - 18:42
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"