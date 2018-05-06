Киев заметался в поисках решения: Вашингтон внезапно ощутимо ударил по Украине

Американские власти приняли решение, которое больно ударило по Украине.

Как заявили в Минэкономразвития Украины, Киев находится в постоянном диалоге для решения сложившейся проблемы, которая значительно ударит по экономике страны.

Властями США принято решение о приостановлении действия торговых преференций для более 150 видов товаров с Украины. Теперь беспошлинный ввоз не распространяется на несколько видов пищевой, деревообрабатывающей и легкой промышленности, а также запрет коснулся машиностроительной сферы.

Около трех лет назад Украине было предоставлено право в рамках генеральной системы преференций производить экспорт своих товаров в Соединённые Штаты без пошлин. Это касалось около пяти тысяч наименований различной продукции.

В конце прошлого года, Вашингтон посчитал, что Киев принимает недостаточные меры по защите интеллектуальной собственности и приостановил беспошлинный режим для некоторых товаров, экспортируемых Украиной на американскую территорию.