Китай ответил США сокращением ввоза американской продукции

The Wall Street Journal сообщает, что КНР в качестве ответа Соединенным Штатам снизила объем ввоза американских продуктов, в частности, свинины, соевых бобов, фуражного зерна и прекратила закупать кукурузу.

Это негативно скажется на деятельности американских фермеров и сельскохозяйственном бизнесе в стране в целом. Некоторые уже жалуются на последствия внешнеторговой политики стран. Гендиректор производителя сои Bunge Ltd Сорен Шредер отметил, что ограничения и пошлины могут образовать большую дыру в экспорте Америки.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал Китай убрать торговые ограничения и прекратить «нечестную торговлю».

Участники рынка опасаются торговой войны, так как стороны продолжают вводить ограничения.