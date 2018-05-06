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Китай ответил США сокращением ввоза американской продукции


Добавлено: 06 май 2018 в 23:40, Категория: Новости на сегодня
Китай ответил США сокращением ввоза американской продукции

The Wall Street Journal сообщает, что КНР в качестве ответа Соединенным Штатам снизила объем ввоза американских продуктов, в частности, свинины, соевых бобов, фуражного зерна и прекратила закупать кукурузу.

Это негативно скажется на деятельности американских фермеров и сельскохозяйственном бизнесе в стране в целом. Некоторые уже жалуются на последствия внешнеторговой политики стран. Гендиректор производителя сои Bunge Ltd Сорен Шредер отметил, что ограничения и пошлины могут образовать большую дыру в экспорте Америки.

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал Китай убрать торговые ограничения и прекратить «нечестную торговлю».

Участники рынка опасаются торговой войны, так как стороны продолжают вводить ограничения.


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Добавлено: 06 май 2018 в 23:40, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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