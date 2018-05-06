Китай сократил импорт американских товаров

Китай ощутимо сократил закупки американской сельскохозяйственной продукции, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные министерства сельского хозяйства США.

Как сообщает издание, сокращен импорт американской кукурузы, фуражного зерна, свинины и соевых бобов.

Гендиректор крупнейшего американского производителя сои Bunge Ltd. Сорен Шредер отмечает: «Из-за сохранения санкций импортеры рискуют образовать большую дыру в экспорте США».

Напомним, камнем преткновения стало решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт 100 товаров из Китая. В ответ китайская сторона сформировала аналогичный список американских товаров из 106 позиций.