Командиры кораблей ЧФ сдают экзамены на допуск к управлению кораблём

В соответствии с планом подготовки к летнему периоду обучения 2018 года в пунктах базирования надводных кораблей и катеров Черноморского флота начались экзаменационные сессии на допуск к управлению кораблём.

К учебным мероприятиям привлечены командиры и старшие помощники командиров кораблей.

Главная цель сессий — достижение высокого уровня индивидуальной подготовленности командного состава кораблей, совершенствование их навыков и умений по управлению кораблём во время выполнения задач по предназначению, при проведении различных корабельных учений, артиллерийских и ракетных стрельб, а также в организации учебного процесса со своими подчиненными.

Свой профессионализм военнослужащим предстоит подтвердить в ходе сдачи целого ряда зачётов, как на берегу, так и при выполнении практических задач в море.

Завершением мероприятия станет сдача офицерами экзаменов по теоретической и практической частям своей специальности и самостоятельный допуск на управление кораблём.