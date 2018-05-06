Командующий войсками ЮВО Герой России генерал-полковник Александр Дворников ответил на вопросы газеты «Красная звезда»

В номере понедельника публикуется интервью командующего войсками Южного военного округа Героя России генерал-полковника Александра Дворникова, который рассказал об истории и сегодняшнем дне ЮВО, отметившего 4 мая свое 100-летие. Также сообщается, что в Екатеринбурге прошли праздничные мероприятия в связи со 100-летием Центрального военного округа.

В газете помещен фоторепортаж о генеральной репетиции парада на Красной площади в Москве в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Публикуется приказ Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу № 245 от 5 мая 2018 года по случаю Дня Победы.

Значительная часть номера отведена под материалы о фронтовиках – участниках Великой Отечественной войны, проживающих в различных регионах России. Так, корреспондент в Новосибирске посетил семью фронтовиков Азаренковых и рассказывает о ней на страницах газеты.

Кроме того, «Красная звезда» продолжает рассказывать о военнослужащих, отличившихся при выполнении специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики. Внимание читателей привлечет очерк о капитане из Центрального военного округа, успешно действовавшем в Сирии в качестве передового авиационного наводчика.