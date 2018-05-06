Кузнецов: "Вашингтон" в третьем периоде матча с "Питтсбургом" был единым целым

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" в третьем периоде матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с "Питтсбург Пингвинз" действовали как единое целое, заявил российский нападающий "столичных" Евгений Кузнецов.

"Вашингтон" в субботу обыграл "Питтсбург" на своем льду в пятом матче со счетом 6:3 и повел 3-2 в серии 1/4 финала Кубка Стэнли. Кузнецов забросил шайбу и сделал две результативных передачи.

"Во втором периоде мы слишком много удалялись. Я всегда говорю, что нужно терпеливо ждать своих шансов в атаке и реализовывать их. Я рад, что так произошло сегодня. Мы должны сфокусироваться на следующей игре. В третьем периоде мы были единым целым, наверное, вы заметили это. Это очень важная победа для нас", - сказал Кузнецов в видеоинтервью, запись которого размещена на официальном сайте "Вашингтона".

Шестой матч серии пройдет в понедельник в Питтсбурге.