Макрон пожелал «исторического диалога» с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью Journal du Dimanche, что хотел бы наладить «исторический и стратегический диалог» с российским лидером Владимиром Путиным.

В преддверии визита в Россию, который запланирован на май, Макрон отметил: «Для меня Россия — часть Европы, пусть даже Россия почти никогда не знала той демократии, в которой мы живем» (цитата по РИА Новости).

При этом французский президент подчеркнул: «Я хочу стратегический и исторический диалог с Владимиром Путиным, состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой».

Признавая, что «Владимир Путин мечтает вернуть России ее величие», Макрон тем не менее пообещал остаться непреклонным перед попытками вмешательства в дела Франции и Евросоюза: «Мы не позволим таким попыткам иметь место. С таким отношением можно завоевать чье-то уважение. Российская пропаганда снизила у нас свою интенсивность, и наш правдивый диалог по Сирии позволил донести сообщения до сирийского режима».

Ранее Макрон заявлял, что считает Владимира Путина сильным президентом, с которым не следует проявлять наивность.