Макрон решил "войти в историю" при помощи диалога с Путиным

В ближайшее время состоится визит Эммануэля Макрона в Россию, в преддверии которого президент Франции дал интервью французскому изданию Journal du dimanche.

С журналистами он поделился, что хотел бы выстроить с Владимиром Путиным «исторический диалог». Макрон сообщил, что хотел бы «не дать России замкнуться в себе и состыковать ее со всем остальным миром».

Президент Путин мечтает вернуть величие России… Для меня Россия — часть Европы, пусть даже она не знала никогда той демократии, в которой мы живем, - цитирует Макрона РИА Новости.

В то же время французский президент подтвердил свою непреклонность в части якобы вмешательства России во внутренние дела Франции и других стран. Он отметил снижение интенсивности российской пропаганды и считает, что