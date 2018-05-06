Макрон: я хочу вести исторический диалог с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что он хочет вести исторический и стратегический диалог с президентом России Владимиром Путиным.

«Я хочу вести исторический и стратегический диалог с Владимиром Путиным», — сказал Макрон в интервью воскресной газете Le Journal du Dimanche, передает ТАСС.

В январе 2018 года на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассматривает Францию как одного из главных европейских партнеров.

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