Мама Меган Маркл дала интервью Опре Уинфри

Общественность очень интересуется любыми подробностями будущей грандиозной свадьбы Меган Маркл и принца Гарри. Больше всего внимания отведено невесте внука королевы Великобритании. Подогревает интерес к бывшей актрисе не только ее американское происхождение, но и некие факты из биографии ее семьи. По некоторым данным перед свадьбой выйдет интервью мамы Меган Маркл, которое та дала Опре Уинфри.



«Она провела в особняке Опры Уинфри более шести часов! Интервью выйдет, скорее всего, до свадьбы», — сообщает инсайдер.

Меган не единожды рассказывала в интервью о своей матери Дории Редлан и о ее борьбе за права. Дочь она учила ценить то, что имеет ее семья. Одним из ярких воспоминаний Меган считает поездку с матерью в трущобы Ямайки, где она помогала Дории с благотворительной миссией. Редлан является социальным работником, и помощь населению является ее обязанностью. В интервью Уинфри мама Маркл расскажет о своей непростой и жизни и воспитании дочери. Подробностей встречи Дории и Опры еще нет, но все убеждены — интервью будет настоящей сенсацией! Папарацци заметили Редлан выходящей из особняка Опры в Санта-Барбаре — в своих руках мама Меган Маркл несла подарки, которые традиционно получает каждый гость шоу Опры.



Сама Меган рада видеть не всех родственников на своей свадьбе. У издания Us Weekly появилась информация от инсайдеров, которая гласит, что некие родственники Меган по линии отца, с которыми у нее не заладились отношения, собираются появится на свадьбе бывшей актрисы и принца Гарри. Речь идет о сводной сестре Маркл Саманте Грант, племяннике Тайлере Дули (сыне сводного брата Меган Томаса Маркла-младшего) и его матери Трейси. «Меган беспокоится о некоторых членах своей семьи. Она не разговаривала с ними годами… Она потеряла сон из-за родственников, которые обманули ее. Из-за них она больше всего переживала после помолвки,» – рассказал инсайдер.

Действительно, отношения со сводной сестрой у нее не выдались. Саманта Грант ранее заявляла, что намерена написать книгу под названием «Дневники сестры принцессы-выскочки» и публично ругала Меган на своей странице в Twitter. Сводная сестра, как и некоторые другие родственники, не оставила без внимания комментарий принца о знакомстве Маркл с королевской семьей. Гарри сказал, что у его возлюбленной теперь появилась семья, которой раньше никогда не было.

Источник из окружения жениха и невесты утверждает, что Меган пытается расслабиться в преддверии свадьбы и не обращать внимания на семейные конфликты. Действительно, а чего переживать? Ведь к Меган питает симпатию сама королева Британии. «Источники, с которыми я общалась, говорили, что она с самого начала чувствовала, что Меган сыграет положительную роль в жизни принца Гарри, что она сделает его очень счастливым и всегда будет оказывать ему поддержку», — рассказала писательница.