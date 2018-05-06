Мартиросян заявил, что Головкин удивил его в бою за титулы WBC и WBA

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Американский боксер Ванес Мартиросян заявил, что казахстанцу Геннадию Головкину удалось его удивить в бою за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super).

Головкин в субботу сохранил за собой пояса, победив Мартиросяна во втором раунде 12-раундового поединка, который состоялся в Карсоне (США).

"Первый раунд прошел хорошо, я старался с ним биться. Как я и говорил, мне хотелось проверить, что есть у этого парня. GGG (прозвище Головкина) хорошо доносил до цели удары. Он удивил меня, потому что я думал, что он постарается идти вперед и оказывать на меня давление, но он со мной боксировал, это и удивило. Я готовился к давлению, а он действовал именно по-боксерски", - сказал Мартиросян, которого цитирует sports.kz.

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"Я принимаю поражение как мужчина и желаю ему всего наилучшего. Каждый удар, который он до меня донес, был одинаковой силы. Геннадий обладает реально большой силой в обеих руках. Я готовился к этому поединку всего две с половиной недели, хотелось бы, конечно, иметь больше времени. Но и застой вне ринга сыграл свою роль", - добавил он.