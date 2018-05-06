Майя Донцова рассказала об экстренной госпитализации Леши Купина

3 мая Лёше стало плохо. В 5 часов утра его начало тошнить, рвать. Мы думали, что он отравился. До 12 часов он терпел, у него были адские боли. В итоге Леша вызвал скорую, а меня не было рядом, поскольку я поехала в аптеку за лекарствами от желудка. Получилось так, что вернулась, а его уже не было — забрали на скорой в больницу.Изначально его в больницу привезли с подозрением либо на желудочную инфекцию, либо на аппендицит. В итоге сдали все анализы, и потом уже в реактивном порядке его прооперировали, поскольку уже был гнойный аппендицит.Он со мной был на связи, а затем перестал отвечать. Я резко решила ехать в больницу, потому что поняла, что там что-то неладное. В этот момент его уже оперировали. Больница была закрыта, я через обходные пути зашла в нее. Сейчас Лёше уже лучше, он находится на Поляне. Однако ему прописали постельный режим и особую диету, а на полное восстановление уйдет несколько недель.