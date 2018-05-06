МЧС: пожар в ноябрьском торговом центре ликвидировали 

МЧС сообщает, что пламя в торговом центре в Ноябрьске (Ямало-Ненецкий автономный округ) полностью потушили. Для этого задействовали 17 единиц специальной техники. Работал 51 человек.

Никто не пострадал. Для находящихся поблизости зданий больше нет никакой угрозы.

На тушение пламени ушло несколько часов.

Днем ранее возгорание началось на Харанорском месторождении бурого угля в Забайкалье. Несмотря на то, что угледобывающее предприятие располагается недалеко от поселка Шерловая Гора, пожар не представлял угрозы для людей, поэтому тоже обошлось без пострадавших.