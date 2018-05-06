Мемория. Александр Белявский

6 мая 1932 года родился актер Александр Белявский.

Личное дело

Александр Борисович Белявский (1932—2012) родился в Москве. В юности занимался в театральной студии под руководством актера Леонида Вейцлера. Однако после окончания школы в 1949 году поступил на геологоразведочный факультет Московского института цветных металлов и золота. В 1955-м защитил диплом и уехал по распределению в Иркутск, где работал в Восточно-Сибирском геологическом управлении («Сосновгеология»).

В Иркутске Белявский дебютировал на сцене областного драмтеатра — сыграл Молчалина в самодеятельном спектакле «Горе от ума». Вернувшись в Москву, в 1957 году поступил в Щукинское театральное училище на курс Владимира Этуша.

Тогда же Белявский дебютировал в кино — сыграл рабочего Колю в «Рассказах о Ленине».

В 1960 году получил первую большую роль — курсанта мореходного училища в картине «Спасите наши души».

В 1961 году с отличием окончил Щукинское училище, поступив на работу в московский Театр сатиры. Также был приглашен в качестве ведущего на первые игры КВН.

С 1964 по 1966 годы Белявский был актером труппы Московского драматического театра имени К. С. Станиславского (ныне — «Электротеатр Станиславский»).

В 1964 году снялся в главной роли в польском фильме «Прерванный полет». За эту работу получил звание заслуженного деятеля культуры Польши. Во время съемок начал учить польский язык и впоследствии снялся еще в шести польских картинах, в том числе в сериале «Четыре танкиста и собака» (1966). На польском телевидении Белявский увидел программу «Кабаре старых панов» и загорелся идеей сделать нечто подобное в СССР.

С режиссером Театра сатиры Георгием Зелинским они разработали сценарий передачи «Кабачок "13 стульев"». Эта программа начала выходить на Центральном телевидении в 1966 году. Роли завсегдатаев кабачка исполняли артисты Театра сатиры. В 1966—1967 годах программу вел сам Белявский, затем, когда у него начались съемки в кино, ведущим стал Андрей Миронов. А дольше всего — с 1967 по 1980 год программу вел Михаил Державин.

В 1966 году Белявский перешел на работу в Театр-студию киноактера.

Среди его ранних киноролей — перспективный ученый-физик в фильме «Иду на грозу» по одноименному роману Даниила Гранина, Кулагин в фильме «Их знали только в лицо», Володя в «Июльском дожде».

В 1970-х — 1980-х Белявский воплотил множество образов в кино, в основном, небольших. Среди них физик Шельга в «Крахе инженера Гарина», Саша, друг Жени Лукашина в «Иронии судьбы, или С легким паром!», ювелир в одной из серий многосерийного фильма «Рожденная революцией», Фокс в «Место встречи изменить нельзя» и другие.

Среди поздних ролей Белявского — Леонид Брежнев в фильме «Серые волки» (1991), адмирал из комедии «ДМБ» (2000), криминальный авторитет в «Антикиллере» (2001). Всего Александр Белявский сыграл более ста ролей в кино, а также озвучил примерно столько же иностранных фильмов и мультфильмов.

В 1990-х много работал на телевидении: снимался в юмористических программах «Белый попугай», «В нашу гавань заходили корабли», «С легким паром», вел программу «На здоровье». Играл в антрепризах.

В декабре 2003 года Белявский перенес инсульт, после которого ему пришлось заново учиться говорить. До конца восстановиться актер так и не смог. Тем не менее, время от времени появлялся в эпизодических ролях.

Одной из последних его работ стали съемки в комедии «Ирония судьбы. Продолжение» (2007), где Белявский, как и прежде, исполнил роль одного из друзей Жени Лукашина, на этот раз без слов.

Александр Белявский погиб 8 сентября 2012 года, выпав из окна своего дома. Трость актера была обнаружена на пятом этаже, хотя сам он жил на третьем. Актеру было 80 лет.

Александр Белявский kino-teatr.ru

Чем знаменит

Белявский сыграл больше сотни ролей в кино, но многим запомнился по роли друга Жени Лукашина в «Иронии судьбы» (1975) и роли Фокса в сериале «Место встречи изменить нельзя» (1979). Сам же он называл любимой работой роль ученого в фильме «Иду на грозу» по роману Даниила Гранина.

Также Белявский известен как мастер озвучания. Его голосом говорили персонажи 90 иностранных фильмов и два десятка рисованных героев. Он озвучивал Бенни Хилла в его юмористическом шоу, нескольких персонажей в фильмах про Анжелику, комиссара Наварро в одноименном сериале, комиссара Каттани в «Спруте» и многих других.

О чем надо знать

Первый раз Белявский женился в 1955 году на студентке Московского института цветных металлов и золота. Однако первый ребенок в семье с Валентиной Викторовной Белявской появился лишь в 1973-м. А летом 1975 года сын Белявских Борис утонул. Вскоре после этого супруги взяли из детского дома мальчика Андрея. В 1976 году у них родилась дочь Надежда. В начале 1980-х супруги развелись.

Приемный сын Белявского трагически погиб — в возрасте 20 лет он выпал из окна, поскользнувшись на подоконнике.

От второго брака с врачом-травматологом Людмилой Тихоновной в августе 2003 года у актера родилась дочь Александра. Ему тогда был 71 год, а супруге — 53. Через несколько месяцев после ее рождения у Белявского случился инсульт.

Прямая речь

Первая жена актера Валентина Белявская о съемках в Польше («Караван историй», 2011): «Знаете, как его любили поляки! У них муж в четырех картинах отработал. Рассказывал, когда приехал сниматься в первом фильме "Прерванный полет", сразу попросил: "Говорите со мной по-польски". Саша всегда был человеком любознательным и новый язык освоил довольно быстро! Ну и, вероятно, такой поворот не мог оставить поляков равнодушными, следом пошли новые предложения. Мне нравилась эта страна. Когда Саша снимался в Польше, я покупала турпутевку, чтобы тоже там побывать. К четвертому фильму муж говорил по-польски практически без акцента. Саша вообще человек общительный. Легко сходится с самыми разными людьми. И те в долгу не остаются. Его польская эпопея, например, привела к тому, что в период тотального дефицита мы в магазине при посольстве отоваривались соками, деликатесами. Вообще люди мужа любили, узнавали, старались как- то угодить».

Об измене (там же): «Однажды подруга пригласила на премьеру фильма, ее муж работал на той картине оператором.

Позвонила неожиданно, я на работе была и, конечно, не одета для похода в кинотеатр. Решила быстренько съездить домой принарядиться, чтобы вечером сразу встретиться с подругой. Приехала, вставила ключ в замок, а дверь заперта изнутри. Классика жанра. Чтобы мой муж днем приехал домой — десять медведей в тайге должны помереть! Стучу, звоню, снова стучу… А он меня не пускает! Хотя слышу — топчется у двери. В конце концов, видно, оправился от шока и открыл. В квартире две комнаты, кто скрывался в закрытой, в которую я так и не решилась заглянуть, не знаю. Переоделась и поехала обратно. А Сашу только и смогла спросить: "Почему домой?.." Он промолчал. Муж вообще часто просто уходил от обсуждения неприятных тем».

О съемках в «Иронии судьбы» (там же): «Знаменитую сцену в бане, где Саша с Андреем Мягковым, Георгием Бурковым и Александром Ширвиндтом "каждый год 31-го декабря", снимали ночью в холодном павильоне "Мосфильма". Из Сандунов только пальмы и взяли… А съемочный день Эльдар Рязанов назначил на следующий после очередной годовщины нашей с Белявским свадьбы. Холодно — попробуй в полотенце походи! — так еще и голова болит... Словом, участвовавшие в сцене мужчины потихоньку заменили бутафорскую водку на настоящую.

После первого дубля актерский состав ощутил небывалый творческий подъем и потребовал второго дубля, потом третьего. "Да они же в стельку!" — наконец заметил разгневанный режиссер. На следующий день все переснимали заново... Саша потом рассказывал, что в фильм вошли именно первые дубли, когда они напились по-настоящему, а не потуги актерского мастерства».

Белявский о Фоксе («Комсомольская правда»):

— А правда, что в фильм «Место встречи изменить нельзя» вас позвал Высоцкий?

— Да, он меня рекомендовал режиссеру. В этой роли уже начал сниматься Борис Химичев, но он чем-то не устраивал Станислава Говорухина. И я быстро был введен на замену. С Высоцким я дружил… Но роль Фокса мне принесла не только народную славу, но и сложности. Режиссеры перестали меня воспринимать как артиста. А видели во мне только Фокса, приглашая все больше на роли отрицательных персонажей. И меня это расстраивало.

Об обесцвечивании волос (там же): «Фильм "Иду на грозу" Микаэляна стал одним из моих первых больших работ в кино. <...>

Мы с Лановым были похожи: оба с темными волосами, до этого похожие роли играли в кино. Микаэлян сказал: "Вам с Лановым надо чем-то отличаться. Может, цвет волос поменять". Лановой категорически отказался перекрашиваться. Ну а я дал согласие стать блондином. Боже, я не знал, что меня ждет! Какое это мучение - целый год обесцвечивать волосы перекисью водорода! Черные корешки волос только чуть вырастут, а их уже видно, надо снова красить! А это ожоги, шелушащаяся кожа! И я решил схитрить. Стал подлиннее стричься, чтобы длинными волосами маскировать отросшие корни. Микаэлян это заметил и однажды сказал: "Тебя нельзя снимать. У тебя ощущение парика на голове. Подстригись покороче!" И тут у Плятта я увидел подходящий паричок. Но для роли зека — с коротеньким ежиком.

Решили с Пляттом разыграть режиссера. <...>

Появляюсь я - в кепочке. Микаэлян приказывает: "Сними кепку!" Я канючу-канючу, но в конце концов снимаю кепку. Боже мой, что сделалось на съемочной площадке! Всплески рук - съемки срываются, премии не будет. Микаэлян в отчаянии вопрошает: "Как долго у него будут расти волосы?" "Месяца два". "Ты идиот?! Как ты мог так поступить?!" — кричит на меня режиссер. "Вы же просили покороче! Я сказал парикмахеру «покороче» и задремал. Проснулся — и вот". <...>

Снимаю парик. И… получаю очередную порцию ругани — за издевательство!»

5 фактов об Александре Белявском

У актера были еврейские корни. Его родители Борис Моисеевич и Любовь Александровна Белявские из-за революции и гражданской войны получили лишь начальное образование, но сделали все возможное, чтобы дать детям — Александру, Ольге и Анатолию высшее образование.По словам бывшей жены актера, когда в Иркутске он увлекся театром, коллеги-геологи дали ему прозвище Белявский-Станиславский.Уже став актером Театра сатиры, зимой он подрабатывал Дедом Морозом на елках. «Мы вступили в кооператив Союза кинематографистов и поселились в центре, он все бегал с бородой и посохом в польское и японское посольства», — вспоминала бывшая супруга артиста.Белявский много снимался за рубежом, помимо Польши он играл в фильмах, снятых в ГДР, Северной Корее, Чехословакии, Франции, Финляндии и США.Отдыхать актер предпочитал на даче. Рассказывал: «Обожаю возиться в земле, посадки — это на мне. Люблю пить чай из самовара со смородиновым вареньем».

Материалы об Александре Белявском:

Биографическая справка в Википедии

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