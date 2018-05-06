На Балтийском флоте во время празднования Дня Победы пройдут десятки торжественных мероприятий

В местах дислокации сил Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях во время празднования Дня Победы пройдут десятки торжественных мероприятий различного формата и масштаба. Центрами их проведения станут, как правило, мемориальные комплексы, воинские захоронения, количество которых достигает более полутора сотен.

Военнослужащие и члены их семей провели уборку территорий, прилегающих к памятным и мемориальным местам, а также выполнили косметический ремонт на воинских захоронениях, обелисках и памятниках.

Были очищены от следов коррозии и покрашены корпуса, обновлены бортовые номера боевых машин времён Великой Отечественной войны, которые стоят на постаментах недалеко от расположения воинских частей. Среди них - танки, самолеты, артиллерийские орудия, другие образцы вооружения и военной техники.