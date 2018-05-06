Наталья Водянова и Антуан Арно стали гостями вечеринки в стиле 80-х

Антуан Арно и Наталья Водянова

Отметить свой день рождения французская актриса Изабель Витари решила довольно оригинальным образом и устроила вечеринку в стиле 80-х. Видимо, одним из обязательных условий торжества стало строгое соблюдение дресс-кода гостями. Во всяком случае, Наталья Водянова и Антуан Арно, которые пришли поздравить Витари с праздником, его добросовестно выполнили.

Наталья Водянова и Антуан Арно

Мы с Антуаном редко тусуемся, но уж если выходим аут, то жжем не по-детски,

— объяснила модель в своем Instagram.

Одеты Водянова и Арно были действительно в духе того времени. Наталья надела ярко-розовые лосины и майку, черное боди с лакированным ремнем и спортивный белый топ. Ну а главным аксессуаром ей послужила очень модная в то время повязка на голову. Ее возлюбленный, стоит отметить, к вопросу выбора наряда подошел не менее ответственно и появился на вечеринке в джинсах, футболке, яркой, расписанной граффити куртке (как сказала Водянова, ее он одолжил у старшего сына модели Лукаса) и кепке, которую надел козырьком назад.

Какая вы классная пара! Глаза радуются глядя на вас,

Вы идеальная семья!

Наталья, да Вы ещё та зажигалка!

— восторженных комментариев в адрес пары набралась не одна сотня.

Впрочем, несмотря на приятную ностальгию, Наталья Водянова согласилась с одной из поклонниц, что в то время мода была все-таки слишком эксцентрична.

Антуан Арно и Наталья Водянова