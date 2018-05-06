Навального отпустили из полиции до суда

Оппозиционера Алексея Навального отпустили из отдела полиции, куда его доставили 5 мая после задержания в ходе несогласованной акции протеста на Пушкинской площади в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Веронику Полякову.

Полякова пояснила, что Навального «отпустили до суда» — 11 мая Тверской суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении оппозиционера по статье о повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

Навальный ранее сообщил в своем твиттере, что на него также составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

Напомним, 5 мая в ряде российских городов прошли организованные Навальным протестные акции под лозунгом «Он нам не царь». К 20:00 мск в 23 городах России были задержаны 1607 человек, при этом в МВД подчеркивали, что акции «в целом не собрали большого количества участников» и не были сопряжены с серьезными нарушениями общественного порядка.