Нетаньяху будет присутствовать на параде Победы в Москве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет присутствовать 9 мая на военном параде в Москве, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«В среду в Москве я встречусь с президентом России Владимиром Путиным и приму участие в параде, посвященном Победе над нацистской Германией», — заявил Нетаньяху на встрече с министрами правительства Израиля, передает ТАСС.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала о том, что Нетаньяху 9 мая посетит Москву с рабочим визитом.

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