Нетаньяху назвал встречу с Путиным важной для безопасности Израиля

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что запланированные на 9 мая переговоры с главой РФ Владимиром Путиным имеют особую важность в связи с попытками Ирана закрепить собственные ВС в САР, сообщает канцелярия премьера.

Такое заявление премьер-министр Израиля сделал в ходе еженедельного заседания кабинета министров государства в воскресенье, 6 мая.

По словам Нетаньяху, встречи с Путиным всегда имеют большое значение в сфере безопасности Израиля, а также сотрудничества между израильской и российской армиями. Однако он отметил, что намеченная встреча имеет особую роль в виду последних событий, связанных с Ираном. Премьер озабочен военными действиями Тегерана, который прикладывает все больше усилий для создания военных баз на территории САР. Политик видит в этом угрозу безопасности Израиля.