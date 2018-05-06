Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит враждебного присутствия Ирана на северных границах

Власти Израиля не допустят «враждебного» военного присутствия Ирана на своих северных границах, заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров.

По его словам, усиление военного присутствия Тегерана в Сирии — это действия, направленные против Израиля, передает РИА «Новости». Нетаньяху также заметил, что в последние месяцы иранские силовики из Корпуса стражей исламской революции перебрасывают в зону конфликта наступательное и оборонительное оружие. Речь, по словам премьера, идет в том числе об ударных беспилотниках и средствах противовоздушной обороны.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль полон решимости «остановить иранскую агрессию», даже если это будет означать конфликт.

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