НХЛ пригрозила Маршанду санкциями за "неприемлемые действия"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Национальная хоккейная лига пригрозила нападающему "Бостон Брюинз" Брэду Маршанду дисциплинарными мерами, если он продолжит вести себя неподобающим образом.

В пятницу во время четвертого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ против "Тампы Бэй Лайтнинг" Маршанд в одном из игровых эпизодов в ходе перепалки с нападающим "Тампы" Райаном Кэллаханом лизнул его в нос. Подобное он уже совершал несколько раз по ходу серии первого раунда плей-офф против "Торонто". Так, 12 апреля в первом матче серии форвард лизнул в лицо нападающего "Мейпл Лифс" Лео Комарова. НХЛ ранее просила игрока не делать подобных вещей.

"НХЛ в субботу поставила в известность нападающего "Бостон Брюинз" Брэда Маршанда, что его действия во втором периоде матча 4 второго раунда плей-офф против "Тампа-Бэй Лайтнинг" неприемлемы, и что подобное поведение в будущем приведет к применению дополнительных дисциплинарных санкций", – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.