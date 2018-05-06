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Новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» проекта 21631 войдет в состав ВМФ в текущем месяце


Добавлено: 06 май 2018 в 08:54, Категория: Общество
Новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» проекта 21631 войдет в состав ВМФ в текущем месяце
 



В настоящее время малый ракетный корабль (МРК) «Вышний Волочек» проекта 21631 находится на завершающем этапе государственных испытаний в Новороссийске и войдет в состав ВМФ России в текущем месяце. Корабль построен в рамках кораблестроительной программы на Зеленодольском судостроительном заводе в Республикие Татарстан.

Малые ракетные корабли проекта 21631, строящиеся по заказу ВМФ на Зеленодольском судостроительном заводе с 2010 года относятся к многоцелевым кораблям, оснащенными самыми современными образцами высокоточного ракетного, артиллерийского, зенитного противодиверсионного вооружения. Назначение кораблей этого проекта — охрана и защита экономической зоны государства. Корабли способны действовать как одиночно, так и в составе однородных и разнородных группировок сил ВМФ в различных морских районах. По уже сложившейся традиции кораблям проекта 21631 присваиваются имена старинных российских городов.

По данным проектанта АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» водоизмещение кораблей составляет около 1000 тонн, расчетная максимальная скорость – 23 узла, численность экипажа – свыше 50 чел., автономность – 10 суток без дозаправки.


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Добавлено: 06 май 2018 в 08:54, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

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