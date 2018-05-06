Новые «Мстители» побили рекорд «Звездных войн»

Новая часть кинофраншизы «Мстители» с подзаголовком «Война бесконечности» собрала в прокате миллиард долларов всего за 11 дней, побив таким образом рекорд картины «Звездные войны: Пробуждение силы», сообщает The Hollywood Reporter.

«Звездные войны» собрали 1 млрд долларов в мировом прокате за 12 дней — соответственно, «Мстители» обошли их на 1 день.

Между тем фильм «Мстители: Война бесконечности» еще не вышел в Китае, втором по величине рынке кинопроката в мире.

Напомним, премьера новой части франшизы в России предварялась скандалом. Прокатчики объявили, что показ ленты начнется не в майские праздники, как было запланировано изначально, а с 11 мая. Этот факт связывали с датой выхода на экраны фильма Константина Хабенского «Собибор», автором идеи картины якобы был глава российского Минкульта Владимир Мединский. В ведомстве эту связь отрицали и утверждали, что дата премьеры очередного фильма киносаги «Мстители» выбрана прокатчиком.

В итоге прокатчик WDSSPR объявил, что премьера фильма «Мстители: Война бесконечности» состоится в российских кинотеатрах 3 мая, как и было запланировано.