Огромный разлом появился в Новой Зеландии 

Разлом, глубина которого равняется примерно высоте шестиэтажного строения, протяженностью в два футбольных поля появился на новозеландской ферме.

This Massive Sinkhole That Has Just Opened Up In New Zealand Under A Local Farm is Six Stories Deep and Two Football Fields Long. Volcanologists Say It May Have Been Growing Underground For Up To 100 Years.#SaturdayMorningpic.twitter.com/4Zy6B5huas

Этот разлом появился недалеко от Роторуа. Там несколько дней подряд шел сильный дождь. Такую информацию сообщает RT.

Провал, сформировавшийся на ферме за последнее время, уже девятый по счету. Им заинтересовались специалисты, потому что он образовался над кратером вулкана.

Ранее на Гавайских островах произошло землетрясение. Магнитуда 6,9. Сообщили, что и недалеко от вулкана Килауэа, выбросившего несколько столбов пепла, зафиксировали подземные толчки.