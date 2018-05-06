«Оренбург» и «Крылья Советов» вышли в РФПЛ

Футбольные клубы «Оренбург» и самарские «Крылья Советов» добились права играть в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2018/2019, сообщает «Интерфакс».

Обе команды вышли в РФПЛ за тур до окончания первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). «Оренбург» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ (83 очка), «Крылья Советов» — на второй строчке таблицы (82 очка).

Набравший 78 очков красноярский «Енисей» и «Тамбов» с 67 очками поборются за право выступать в РФПЛ в стыковых матчах с командами, которые займут 14-е и 13-е места в турнирной таблице ФНЛ.