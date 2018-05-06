Песков рассказал, как пройдет инаугурация Путина

Церемония вступления Владимира Путина в должность Президента России, которая состоится в полдень 7 мая, пройдет по уже устоявшемуся, традиционному сценарию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Об этом сообщает ТАСС. По словам Пескова, сначала Путин отправится из рабочего кабинета (в Первом корпусе Кремля) в Большой Кремлевский дворец, после чего пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский, где и примет присягу.

Песков добавил, что после этого Владимир Путин выйдет через Красное крыльцо БКД на Соборную площадь. Там состоится смотр парада Кремлевского полка. Затем в Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение.

Дмитрий Песков также заметил, что во время церемонии гости будут размещены не только в залах Большого Кремлевского дворца, но и на Соборной площади. В числе гостей будут доверенные лица президента, а также представители различных движений и организаций, которые, добавил Песков, «помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании».

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