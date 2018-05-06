Песков рассказал о предстоящей инаугурации Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о предстоящей 7 мая церемонии инаугурации главы государства, переизбранного на второй срок по результатам выборов 18 марта, сообщает ТАСС.

Песков отметил: «С началом церемонии президент отправится из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец». Затем Владимир Путин пройдет через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский, где и примет присягу. «После этого президент выйдет через Красное крыльцо БКД на Соборную площадь, где состоится смотр парада Кремлевского полка», – добавил Песков.

Затем в Благовещенском соборе Кремля по традиции пройдет краткое богослужение.

Что касается приглашенных на церемонию инаугурации лиц, они разместятся как в залах БКД, так и на Соборной площади: «На церемонию, в частности, приглашены и доверенные лица президента, и представители различных движений и организаций, которые помогали главе государства в его работе и во время выборной кампании», — рассказал Песков.

Напомним, церемония инаугурации, которая пройдет 7 мая, станет для Владимира Путина четвертой.