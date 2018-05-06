Порошенко: «Наше прошлое в Европе. Мы возвращаемся к истокам»

Президент Украины Петр Порошенко отметил историческую важность для украинского государства получения Томоса.

Так, он отметил: «Мы не против кого-то. Возьмите церковь — каждая страна должна иметь свою собственную. Оказывается, только Украина, Беларусь и Молдова не имеют такого права. Перед началом войны с Россией внутренние стычки внутри православной церкви может и были бы приемлемыми. Но в результате российской агрессии — больше нет. Русская православная церковь действует по поручению России».

При этом он выразил уверенность, что его обращение к Вселенскому патриарху приведет государство к тому, о чем мечтало не одно поколение граждан. Он добавил: «Украинская церковь была создана 1000 лет назад в Константинополе. Мы просто возвращаемся к истокам. Мы ненавидим стереотип, будто мы — часть советской или российской империи. Наше прошлое в Европе. Мы стараемся именно сейчас вернуться в европейскую семью. Это касается не только западной, но и центральной Украины. В 2013 году только 35% респондентов здесь поддерживали Европу, 16% - идею членства в НАТО. Сейчас 70% за ЕС, 56% - за НАТО».