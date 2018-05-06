Постпред США при ООН не исключает возможности войны с КНДР

В администрации Трампа не исключают вероятности войны с КНДР, заявила постпред США при ООН Никки Хейли в воскресенье, 6 мая.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе интервью для телеканала CBS.

Хейли рассказала, что администрация главы Америки отвечает давлением на КНДР из-за угрозы США. Постпред заверила, что ни Трамп, ни она лично воевать не хотят. Однако на вопрос о готовности США к войне с Северной Кореей ответила, что в администрации президента такой возможности не исключали.

Интервью, в котором политик явно дала понять позицию Белого дома транслировалась параллельно с заявлениями самого президента Америки об «успешной подготовке» к встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.