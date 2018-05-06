Постпред США в ООН допустила войну с КНДР

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила в интервью CBS, что военные действия остаются одним из вариантов действий в отношении КНДР, рассматриваемых в Вашингтоне.

Хейли отметила, что «никто не хочет воевать», однако «это один из вариантов возможных действий».

Между тем президент США Дональд Трамп ранее высоко отозвался о встрече лидеров КНДР и Южной Корее, а также оптимистично высказывался относительно предстоящих ему переговоров с председателем Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Что касается Хейли, она ранее уже получала замечания из Белого дома за скоропалительные заявления от имени властей — тогда они касались введения новых антироссийских санкций и в итоге были опровергнуты.