Появились жуткие фото жилых домов Зайцево после обстрела

В сеть выложили фото разрушенных домов после сегодняшнего обстрела поселка Зайцево Донецкой области.

В результате обстрела был поврежден дом и ранен мирный житель. Пресс-центр Операции объединенных сил на Донбассе сообщил, что обстрел был совершен 6 мая, около 11:00: «Российско-террористические войска в нарушение норм Международного гуманитарного права дважды обстреляли из пушек калибра 152 и 122 мм населенный пункт Зайцево».

В результате обстрела один человек получил ранения, кроме того, загорелся жилой дом. Судя по фото, у нескольких строений вследствие обстрела разрушены крыши.

Фото: