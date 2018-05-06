Пожар в торговом центре Ноябрьска: огнем охвачено более 2 тысяч квадратных метров

В торговом центре «Семья», расположенном в городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, вечером в субботу, 5 мая, начался пожар.

Как сообщает источник, ссылаясь на региональное ГУ МЧС, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 23.00 по местному времени (21.00 мск).

Огонь охватил огромную площадь – 2,2 тысячи квадратных метров. К счастью, в момент пожара посетителей в ТЦ не было, в помещении находится только сторож, которому удалось эвакуироваться. В эти минуты борьба с огнем продолжается, о причине ЧП пока информации нет.